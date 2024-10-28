Митингующие в Тбилиси против итогов выборов в Грузии начали расходиться

На митинге выступил один из лидеров оппозиционного «Единства – Национального движения» Георгий Вашадзе, который от лица фракции озвучил требование провести в Грузии новые парламентские выборы «под руководством международной избирательной администрации». Также лидеры оппозиции заявили на митинге, что требуют от ЦИК республики в течение 24 часов обнародовать списки избирателей, которые «докажут, что выборы были украдены». Все оппозиционеры ещё раз отказались входить в парламент и вести переговоры с властями по любым вопросам, кроме организации перевыборов.