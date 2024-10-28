Митингующие в Тбилиси против итогов выборов в Грузии начали расходиться
Митинг грузинской оппозиции против итогов парламентских выборов завершился в Тбилиси. Участники протестов спели гимны Евросоюза и Грузии и начали расходиться, сообщает Sputnik Грузия в телеграм-канале.
Митингующие начали расходиться в Тбилиси. Видео © Telegram / Sputnik Грузия
На митинге выступил один из лидеров оппозиционного «Единства – Национального движения» Георгий Вашадзе, который от лица фракции озвучил требование провести в Грузии новые парламентские выборы «под руководством международной избирательной администрации». Также лидеры оппозиции заявили на митинге, что требуют от ЦИК республики в течение 24 часов обнародовать списки избирателей, которые «докажут, что выборы были украдены». Все оппозиционеры ещё раз отказались входить в парламент и вести переговоры с властями по любым вопросам, кроме организации перевыборов.
О своих дальнейших планах лидеры оппозиции пообещали сообщить позднее.
Напомним, что в Грузии по итогам парламентских выборов правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за суверенитет страны и против вмешательства Запада во внутренние дела государства, набирает 53,92% голосов, получая 89 из 150 мандатов. При этом прошедшая в парламент оппозиция суммарно набрала около 37%. Лидеры-оппозиционеры заявили о непризнании результатов выборов и призвали людей выходить на улицу. По словам экспертов, оппозиция может попытаться организовать «грузинский майдан».
ТАСС / Александр Патрин