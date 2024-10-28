Президент Грузии Зурабишвили нарушила конституцию, прибыв на акцию протеста оппозиции в Тбилиси
В Тбилиси началась акция протеста, сторонники оппозиции идут к парламенту
Акция протеста в Тбилиси. Обложка © ТАСС / Александр Патрин
В Тбилиси начинается массовый протест представителей оппозиционных партий, которые отказались признавать результаты выборов в парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая по Конституции должна придерживаться политического нейтралитета, уже прибыла на митинг.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приехала на акцию протеста. Видео © Telegram / Sputnik Грузия
Зурабишвили накануне во время обращения к народу назвала прошедшие выборы нелегитимными и призвала людей 28 октября прийти к парламенту Грузии. В настоящий момент толпа перекрыла проспект Руставели, на котором находится здание нижней палаты. К указанному месту продолжают массово приходить участники протеста.
Напомним, что в Грузии по итогам парламентских выборов правящая партия «Грузинская мечта», которая выступает за суверенитет страны и против вмешательства Запада во внутренние дела государства, набирает 53,92% голосов, получая 89 из 150 мандатов. При этом прошедшая в парламент оппозиция суммарно набрала около 37%. Лидеры-оппозиционеры заявили о непризнании результатов выборов и призвали людей выходить на улицу. По словам экспертов, оппозиция может попытаться организовать «грузинский майдан».