Президент Грузии Зурабишвили нарушила конституцию, прибыв на акцию протеста оппозиции в Тбилиси

В Тбилиси начинается массовый протест представителей оппозиционных партий, которые отказались признавать результаты выборов в парламент. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая по Конституции должна придерживаться политического нейтралитета, уже прибыла на митинг.

Зурабишвили накануне во время обращения к народу назвала прошедшие выборы нелегитимными и призвала людей 28 октября прийти к парламенту Грузии. В настоящий момент толпа перекрыла проспект Руставели, на котором находится здание нижней палаты. К указанному месту продолжают массово приходить участники протеста.