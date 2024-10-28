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28 октября, 09:21

Стало известно, сколько мест в парламенте получит правящая партия Грузии после выборов

Папуашвили: «Грузинская мечта» после победы на выборах получает 89 мандатов

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» после победы на выборах получает 89 из 150 мандатов. Об этом журналистам сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили. В ходе брифинга он подчеркнул, что законодательный орган, несмотря на многочисленные заявления оппозиции, будет легитимным.

«Парламент собирается и 76 голосами признаёт полномочия 150 депутатов. «Грузинской мечте», по этим данным, если не ошибаюсь, полагается 89 мандатов», — сказал Папуашвили.

Спикер добавил, что парламент продолжит свою работу в полном объёме в соответствии с законодательством республики.

Напомним, на парламентских выборах выиграла «Грузинская мечта», которая выступает за суверенитет страны и против вмешательства Запада во внутренние дела государства. У неё 53,92%. Оппозиция заявила о непризнании результатов выборов и призвала людей выходить на улицу. До этого в Кремле не раз подчёркивали, что Россия не вмешивается ни в грузинские, ни в молдавские выборы. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о «нелегитимности» выборов. Она напомнила, что недавние события показали, как Вашингтон лишил Европейский Союз стабильности, оказав негативное влияние на его экономику.

«Альтернативный парламент»: Эксперт раскрыл план оппозиции после выборов в Грузии
«Альтернативный парламент»: Эксперт раскрыл план оппозиции после выборов в Грузии
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ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Наталья Демьянова
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