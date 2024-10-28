Стало известно, сколько мест в парламенте получит правящая партия Грузии после выборов

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» после победы на выборах получает 89 из 150 мандатов. Об этом журналистам сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили. В ходе брифинга он подчеркнул, что законодательный орган, несмотря на многочисленные заявления оппозиции, будет легитимным.