Стало известно, сколько мест в парламенте получит правящая партия Грузии после выборов
Папуашвили: «Грузинская мечта» после победы на выборах получает 89 мандатов
Правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» после победы на выборах получает 89 из 150 мандатов. Об этом журналистам сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили. В ходе брифинга он подчеркнул, что законодательный орган, несмотря на многочисленные заявления оппозиции, будет легитимным.
«Парламент собирается и 76 голосами признаёт полномочия 150 депутатов. «Грузинской мечте», по этим данным, если не ошибаюсь, полагается 89 мандатов», — сказал Папуашвили.
Спикер добавил, что парламент продолжит свою работу в полном объёме в соответствии с законодательством республики.
Напомним, на парламентских выборах выиграла «Грузинская мечта», которая выступает за суверенитет страны и против вмешательства Запада во внутренние дела государства. У неё 53,92%. Оппозиция заявила о непризнании результатов выборов и призвала людей выходить на улицу. До этого в Кремле не раз подчёркивали, что Россия не вмешивается ни в грузинские, ни в молдавские выборы. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о «нелегитимности» выборов. Она напомнила, что недавние события показали, как Вашингтон лишил Европейский Союз стабильности, оказав негативное влияние на его экономику.
ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин