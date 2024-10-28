Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили о непризнании результатов парламентских выборов. В телеграм-канале дипломат задала политику вопрос о том, почему грузинское будущее должно быть менее перспективным, чем европейское.

Захарова также напомнила, что недавние события показали, как Вашингтон лишил Европейский Союз стабильности, оказав негативное влияние на его экономику. Она подчеркнула, что вера в возможность получения «европейского будущего» от ЕС выглядит наивной.

Кроме того, Захарова указала на связь Зурабишвили с её двоюродной сестрой Элен Каррер д’Анкосс, французским историком и политологом, которая, по словам представителя МИД РФ, разочаровалась в ЕС. Она привела слова Каррер д’Анкосс о том, что Европа разрослась до нежизнеспособного образования, и отметила, что у России есть своё место в мире как большой европейской державы.