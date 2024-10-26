В Грузии избили наблюдателя за видео со вбросом бюллетеней на выборах

В Грузии сегодняшние парламентские выборы продолжают обрастать скандалами. На избирательном участке в Марнеули наблюдатели зафиксировали вброс бюллетеней. Кадры разлетелись в Сети.

Вброс бюллетеней в Грузии. Видео © Telegram / Tbilisi life

По словам экс-омбудсмена Грузии Нино Ломджарии, нарушители избили наблюдателя, который успел заснять происходящее на телефон. В грузинском ЦИК уже заявили, что возбуждено уголовное дело о вбросе бюллетеней. Инцидент произошёл на участке № 69, сейчас там работает полиция, отметил председатель комиссии Георгий Каландаришвили.