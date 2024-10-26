В Грузии избили наблюдателя за видео со вбросом бюллетеней на выборах
В Грузии завели дело после вброса бюллетеней на участке № 69 в Марнеули
В Грузии сегодняшние парламентские выборы продолжают обрастать скандалами. На избирательном участке в Марнеули наблюдатели зафиксировали вброс бюллетеней. Кадры разлетелись в Сети.
Вброс бюллетеней в Грузии. Видео © Telegram / Tbilisi life
По словам экс-омбудсмена Грузии Нино Ломджарии, нарушители избили наблюдателя, который успел заснять происходящее на телефон. В грузинском ЦИК уже заявили, что возбуждено уголовное дело о вбросе бюллетеней. Инцидент произошёл на участке № 69, сейчас там работает полиция, отметил председатель комиссии Георгий Каландаришвили.
«Как мне стало известно, МВД уже возбудило уголовное дело по этому вопросу. И хочу попросить министерство как можно скорее осуществить процедуры, чтобы мы, в рамках своей компетенции, предоставили бы обществу объективную, уточненную информацию», — пояснил он.
Напомним, сегодня в Грузии проходят парламентские выборы. Партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Борьба развернулась между правящей партией «Грузинская мечта», критикующей антироссийские санкции, и оппозицией. На одном из участков уже произошла драка, оппозиционные политики обвинили в провокации своих конкурентов. Ранее в Кремле не раз подчёркивали, что Россия не вмешивается ни в грузинские, ни в молдавские выборы.
Telegram / Tbilisi life