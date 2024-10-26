Выборы в Грузии начались с рукопашного боя на избирательном участке
Оппозиция опубликовала видео с дракой на избирательном участке в Грузии
На парламентских выборах в Грузии произошла драка на одном из избирательных участков в городе Зугдиди. СтычкаОпубликовала видео потасовки член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Анна Цитлидзе.
Драка на одном из избирательных участков в городе Зугдиди. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Анна Цитлидзе
В своих соцсетях Цитлидзе опубликовала видео с дракой на девятом избирательном участке. По словам депутата, инициатором конфликта стал активист правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Георгий Джикия, который в состоянии алкогольного опьянения напал на наблюдателей.
Центральная избирательная комиссия страны пока воздерживается от комментариев по этому поводу.
Напомним, Песков заявил о невмешательстве России в грузинские и молдавские выборы. Он подчеркнул, что страна не пытается и вряд ли имеет возможность влиять на ситуацию и электоральные процессы в этих государствах. Представитель Кремля и ранее заявлял о невмешательстве России во внутренние дела других государств, в том числе в процесс выборов в Молдавии. Там в первом туре вперёд вырвалась действующий президент Майя Санду, но для победы этого не хватило. Во втором туре за пост с ней будет бороться бывший генпрокурор Александр Стояногло, набравший 25,95%.
Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Анна Цитлидзе