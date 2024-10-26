Выборы в Грузии начались с рукопашного боя на избирательном участке

На парламентских выборах в Грузии произошла драка на одном из избирательных участков в городе Зугдиди. СтычкаОпубликовала видео потасовки член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Анна Цитлидзе.

Драка на одном из избирательных участков в городе Зугдиди. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Анна Цитлидзе

В своих соцсетях Цитлидзе опубликовала видео с дракой на девятом избирательном участке. По словам депутата, инициатором конфликта стал активист правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Георгий Джикия, который в состоянии алкогольного опьянения напал на наблюдателей.