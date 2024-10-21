Второму туру быть: Санду не смогла с лёту переизбраться президентом Молдавии
Никто из кандидатов в президенты Молдавии не набрал более 50% голосов для победы
Ни один из 11 кандидатов в президенты Молдавии не смог набрать свыше 50% голосов для победы в первом туре выборов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК республики, которая обработала уже 75% бюллетеней.
В лидеры выбились действующий молдавский лидер Майя Санду и бывший генпрокурор страны Александр Стояногло. Сторонницу евроинтеграции предварительно поддержали 36,38% избирателей, а её оппонента — 29,17%. Им предстоит побороться за высокий пост во втором туре, который состоится 3 ноября.
Одновременно с президентскими выборами в Молдавии состоялся референдум о присоединении республики к ЕС. После обработки половины протоколов оказалось, что большинство жителей страны против евроинтеграции.
X / CEC Moldova