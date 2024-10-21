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20 октября, 21:15

Второму туру быть: Санду не смогла с лёту переизбраться президентом Молдавии

Никто из кандидатов в президенты Молдавии не набрал более 50% голосов для победы

Ни один из 11 кандидатов в президенты Молдавии не смог набрать свыше 50% голосов для победы в первом туре выборов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК республики, которая обработала уже 75% бюллетеней.

В лидеры выбились действующий молдавский лидер Майя Санду и бывший генпрокурор страны Александр Стояногло. Сторонницу евроинтеграции предварительно поддержали 36,38% избирателей, а её оппонента — 29,17%. Им предстоит побороться за высокий пост во втором туре, который состоится 3 ноября.

Майе Санду предрекли поражение на выборах президента Молдавии
Майе Санду предрекли поражение на выборах президента Молдавии

Одновременно с президентскими выборами в Молдавии состоялся референдум о присоединении республики к ЕС. После обработки половины протоколов оказалось, что большинство жителей страны против евроинтеграции.

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X / CEC Moldova

Илья Пушкарев
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