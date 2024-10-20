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20 октября, 19:42

Голосование на выборах президента завершилось в Молдавии

В Молдавии завершилась процедура голосования на президентских выборах. Избирательные участки закрыли двери в 21:00. Явка составила 51,3%. Возможностью поддержать одного из кандидатов воспользовались 1,544 миллиона человек.

По данным Центральной избирательной комиссии республики, серьёзных нарушений при проведении голосования зафиксировано не было.

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Напомним, что в борьбе за пост главы государства участвуют 11 кандидатов. Главными фаворитами считаются действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор республики Александр Стояногло. Последний неоднократно критиковал курс нынешних властей и выступал за улучшение отношений с Москвой. Одновременно с выборами прошло и голосование за внесение в конституцию страны положений о необратимости европейского курса. Молдавские эксперты не исключают поражения Санду в этих выборах. По мнению политологов, первый тур не определит победителя, а на втором круге Майя и потерпит крах.

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X / CEC Moldova

Илья Пушкарев
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