Голосование на выборах президента завершилось в Молдавии

Напомним, что в борьбе за пост главы государства участвуют 11 кандидатов. Главными фаворитами считаются действующий президент Майя Санду и бывший генпрокурор республики Александр Стояногло. Последний неоднократно критиковал курс нынешних властей и выступал за улучшение отношений с Москвой. Одновременно с выборами прошло и голосование за внесение в конституцию страны положений о необратимости европейского курса. Молдавские эксперты не исключают поражения Санду в этих выборах. По мнению политологов, первый тур не определит победителя, а на втором круге Майя и потерпит крах.