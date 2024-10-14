Песков: Россия не вмешивается в процедуру выборов в Молдавии
Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, в том числе в процесс выборов в Молдавии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие обвинения в адрес Москвы во время общения с журналистами.
«Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы не вмешиваемся в чужие внутренние дела», — заявил он.
Ранее МИД Приднестровья обратился к молдавскому руководству с предложением организовать референдум по вопросу вступления в ЕС на территории частично признанной республики, чтобы узнать реальное мнение местных жителей на этот счёт. Вскоре на официальном сайте правительства Молдавии появился ответ — кабмин назвал инициативу манипуляцией, за которой стоят «внешние силы», и добавил, что референдум на территории Приднестровья невозможно организовать с должным уровнем безопасности и прозрачности процедуры.
Life.ru