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14 октября, 12:10

Песков: Россия не вмешивается в процедуру выборов в Молдавии

Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, в том числе в процесс выборов в Молдавии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующие обвинения в адрес Москвы во время общения с журналистами.

«Мы категорически отвергаем эти обвинения. Мы не вмешиваемся в чужие внутренние дела», — заявил он.

Песков: РФ, в отличие от НАТО, никому не угрожает, но готова себя защитить
Песков: РФ, в отличие от НАТО, никому не угрожает, но готова себя защитить

Ранее МИД Приднестровья обратился к молдавскому руководству с предложением организовать референдум по вопросу вступления в ЕС на территории частично признанной республики, чтобы узнать реальное мнение местных жителей на этот счёт. Вскоре на официальном сайте правительства Молдавии появился ответ — кабмин назвал инициативу манипуляцией, за которой стоят «внешние силы», и добавил, что референдум на территории Приднестровья невозможно организовать с должным уровнем безопасности и прозрачности процедуры.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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