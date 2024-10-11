«Акт манипуляции»: В Молдавии ответили на предложение Приднестровья о референдуме
Молдавия против проведения референдума о вступлении в ЕС в Приднестровье
Предложение Приднестровья о проведении молдавского референдума о вступлении в Евросоюз на своей территории является актом манипуляции. Об этом заявил Кабинет министров Молдавии на своём официальном сайте.
В правительстве отметили, что организация избирательных участков на неподконтрольной территории невозможна из соображений безопасности, так как там, утверждают в ведомстве, не получится создать должный уровень наблюдения за честностью.
«Заявление политического представителя из Тирасполя можно трактовать только как акт манипуляции, сделанный, скорее всего, по указанию внешних сил», — отметили в кабмине.
Напомним, Министерство иностранных дел Приднестровья предложило властям Молдавии провести референдум о вступлении в Евросоюз (ЕС) в частично признанной республике. Там добавили, что организовать такое можно лишь с согласия всех сторон.
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