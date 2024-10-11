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11 октября, 12:21

«Акт манипуляции»: В Молдавии ответили на предложение Приднестровья о референдуме

Молдавия против проведения референдума о вступлении в ЕС в Приднестровье

Предложение Приднестровья о проведении молдавского референдума о вступлении в Евросоюз на своей территории является актом манипуляции. Об этом заявил Кабинет министров Молдавии на своём официальном сайте.

В правительстве отметили, что организация избирательных участков на неподконтрольной территории невозможна из соображений безопасности, так как там, утверждают в ведомстве, не получится создать должный уровень наблюдения за честностью.

«Заявление политического представителя из Тирасполя можно трактовать только как акт манипуляции, сделанный, скорее всего, по указанию внешних сил», — отметили в кабмине.

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Напомним, Министерство иностранных дел Приднестровья предложило властям Молдавии провести референдум о вступлении в Евросоюз (ЕС) в частично признанной республике. Там добавили, что организовать такое можно лишь с согласия всех сторон.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Attila JANDI

Николай Рюмин
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