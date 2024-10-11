«Акт манипуляции»: В Молдавии ответили на предложение Приднестровья о референдуме

Предложение Приднестровья о проведении молдавского референдума о вступлении в Евросоюз на своей территории является актом манипуляции. Об этом заявил Кабинет министров Молдавии на своём официальном сайте.

В правительстве отметили, что организация избирательных участков на неподконтрольной территории невозможна из соображений безопасности, так как там, утверждают в ведомстве, не получится создать должный уровень наблюдения за честностью.

«Заявление политического представителя из Тирасполя можно трактовать только как акт манипуляции, сделанный, скорее всего, по указанию внешних сил», — отметили в кабмине.