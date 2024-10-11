В Приднестровье предложили провести референдум Молдавии о вступлении в Евросоюз

Министерство иностранных дел Приднестровья предложило властям Молдавии провести референдум о вступлении в Евросоюз (ЕС) в частично признанной республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Указывается, что Кишинёв решил проигнорировать мнение жителей спорного региона и даже не попытался открыть участки на его территории.

«Отмечаем, что для получения реального мнения всех приднестровцев считаем вполне возможным проведение референдума об отношении к Евросоюзу на своей территории», — указано в сообщении.

В дипведомстве уточнили, что мероприятие может быть организовано по согласию сторон с участием международных наблюдателей. Ещё одно условие — готовность мирового сообщества учитывать мнение жителей Приднестровья. В МИД дополнили, что исторически все важные решения в республике принимались через всенародное голосование. За последний год со стороны страны не наблюдалось усилий по вовлечению населения Приднестровья в процесс референдума.