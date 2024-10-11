В Приднестровье предложили провести референдум Молдавии о вступлении в Евросоюз
Министерство иностранных дел Приднестровья предложило властям Молдавии провести референдум о вступлении в Евросоюз (ЕС) в частично признанной республике. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Указывается, что Кишинёв решил проигнорировать мнение жителей спорного региона и даже не попытался открыть участки на его территории.
«Отмечаем, что для получения реального мнения всех приднестровцев считаем вполне возможным проведение референдума об отношении к Евросоюзу на своей территории», — указано в сообщении.
В дипведомстве уточнили, что мероприятие может быть организовано по согласию сторон с участием международных наблюдателей. Ещё одно условие — готовность мирового сообщества учитывать мнение жителей Приднестровья. В МИД дополнили, что исторически все важные решения в республике принимались через всенародное голосование. За последний год со стороны страны не наблюдалось усилий по вовлечению населения Приднестровья в процесс референдума.
«Очевидно, что Кишинёву не нужны наши граждане, не интересно их мнение, зато удобно спекулировать насчёт «заботы» о правах приднестровцев», — говорится в сообщении.
Life.ru сообщал, что в декабре 2023 года страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Молдавии и Украины в объединение. В Кремле отметили, что оба государства не соответствуют критериям вступления в ЕС. Эксперты считают, что процесс присоединения стран закончится ничем. В июне 2024 года Молдавия вслед за Незалежной формально начала переговоры о приёме в ЕС.
Shutterstock / FOTODOM / The Art of Pics