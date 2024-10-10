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10 октября, 15:42

Молдавская полиция схватила трёх видных оппозиционеров

Полиция Молдавии задержала трёх активистов оппозиционного блока «Победа»

В Молдавии полиция схватила троих руководителей территориальных организаций, которые подозреваются в спонсировании оппозиционного блока «Победа». В офисах задержанных провели обыски, сообщает пресс-служба Генерального комиссариата полиции.

«Во время обысков сотрудники полиции задержали на 72 часа трёх руководителей территориальных организаций», — говорится в сообщении.

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А ранее президент Молдавии Майя Санду провела в Италии встречу с диаспорой, однако присутствовать на ней разрешила не всем. Так, журналистку Светлану Дроздецкую, говорящую на русском, выгнали из помещения, где проходило мероприятие.

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Telegram / Poliția Republicii Moldova

Николай Рюмин
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