Молдавская полиция схватила трёх видных оппозиционеров

В Молдавии полиция схватила троих руководителей территориальных организаций, которые подозреваются в спонсировании оппозиционного блока «Победа». В офисах задержанных провели обыски, сообщает пресс-служба Генерального комиссариата полиции.

А ранее президент Молдавии Майя Санду провела в Италии встречу с диаспорой, однако присутствовать на ней разрешила не всем. Так, журналистку Светлану Дроздецкую, говорящую на русском, выгнали из помещения, где проходило мероприятие.