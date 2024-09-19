Попавшего в опалу Санду экс-главу Генштаба Молдавии грозят посадить на 20 лет

Обвинения в государственной измене предъявили бывшему начальнику Генерального штаба Национальной армии Молдавии Игорю Горгану. Сейчас он может воспользоваться «презумпцией невиновности до окончательного решения суда, согласно закону». С таким заявлением выступил пресс-секретарь Прокуратуры по борьбе с преступностью и особым делам Эмиль Гайтур.

В июне текущего года президент Молдавии Майя Санду лишила Горгана наград, потому что на портале The Insider* появилась информация о том, что он якобы передавал разведке России данные о визитах представителей Минобороны Украины, которые пытались закупать у армии Молдавии истребители Миг-29, снаряды и другое вооружение. Горган с обвинениями не согласился, отклонил их и обжаловал указ Санду. При этом Служба информации и безопасности Молдавии подтвердила данные, которые опубликовал The Insider*. Далее прокуратура завела на Горгана уголовное дело.