В Молдавии инициировали отставку командующего армией без объяснения причин
Начальник главного штаба и командующий национальной армией Молдавии бригадный генерал Эдуард Охладчук. Обложка © ТАСС / ЕРА
Начальник главного штаба и командующий национальной армией Молдавии бригадный генерал Эдуард Охладчук уйдёт в отставку. Об этом сообщил в среду премьер-министр руспублики Дорин Речан.
Руководство молдавского Минобороны предложило президенту республики Майе Санду подписать указ об увольнении Охладчука. Причины подобной инициативы не разглашаются.
«Принято единогласно», — заявил Речан на заседании правительства.
Охладчук занимал пост с 8 ноября 2021 года.
Ранее Life.ru сообщал о подготовке очередных президентских выборов в Молдавии, которые состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). Действующий лидер страны Санду в свою очередь уже подписала указ о начале переговоров по присоединению республики к Евросоюзу.