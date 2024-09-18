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18 сентября, 11:07

В Молдавии инициировали отставку командующего армией без объяснения причин

Начальник главного штаба и командующий национальной армией Молдавии бригадный генерал Эдуард Охладчук. Обложка © ТАСС / ЕРА

Начальник главного штаба и командующий национальной армией Молдавии бригадный генерал Эдуард Охладчук. Обложка © ТАСС / ЕРА

Начальник главного штаба и командующий национальной армией Молдавии бригадный генерал Эдуард Охладчук уйдёт в отставку. Об этом сообщил в среду премьер-министр руспублики Дорин Речан.

Руководство молдавского Минобороны предложило президенту республики Майе Санду подписать указ об увольнении Охладчука. Причины подобной инициативы не разглашаются.

«Принято единогласно», — заявил Речан на заседании правительства.

Охладчук занимал пост с 8 ноября 2021 года.

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Ранее Life.ru сообщал о подготовке очередных президентских выборов в Молдавии, которые состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). Действующий лидер страны Санду в свою очередь уже подписала указ о начале переговоров по присоединению республики к Евросоюзу.

Мария Любицкая
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