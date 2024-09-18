В Молдавии инициировали отставку командующего армией без объяснения причин

Начальник главного штаба и командующий национальной армией Молдавии бригадный генерал Эдуард Охладчук уйдёт в отставку. Об этом сообщил в среду премьер-министр руспублики Дорин Речан.

Ранее Life.ru сообщал о подготовке очередных президентских выборов в Молдавии, которые состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). Действующий лидер страны Санду в свою очередь уже подписала указ о начале переговоров по присоединению республики к Евросоюзу.