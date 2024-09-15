Захарова назвала Санду и Зеленского «внедрёнными терминаторами» Запада
Президент Молдавии Майя Санду оказалась на своём посту из-за коллективного Запада, руководство которого назначило её на пост как «человека-терминатора». Действия таких юнитов направлены на подрыв традиционных устоев своих государств, заявила в беседе с ТАСС спикер МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможный запрет РПЦ в Молдавии.
«Это такой внедрённый человек-терминатор, таких людей внедряли западники неоднократно. Давайте просто перечислим фамилии. В Молдавии — это Санду. Украина — это Зеленский. В Грузии был [Михаил] Саакашвили. В принципе это люди-терминаторы, люди-подрывники, которые детонируют в тот момент, когда на Западе нажимают кнопку «пуск», — рассуждала дипломат.
По её словам, их действия после «нажатия кнопки» направляются исключительно на подрыв культурных, исторических и традиционных устоев тех стран, в которые они оказались внедрены по воле Запада.
Несмотря на гражданство своих стран, наличие элементов символики, знание языка и использование всего культурного кода, такие люди своей политикой незаметно меняют ситуацию, подрывая все сложившиеся основы, считает Захарова.
Отличным примером такой подрывной деятельности является внешняя политика бывшего грузинского лидера. Ранее в Грузии заявили, что экс-президент Михаил Саакашвили совершил нападение на на Южную Осетию, выполняя указание извне. Грузинские власти сожалеют об этой странице истории и выражают готовность извиниться перед осетинами за войну, развязанную Саакашвили.
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