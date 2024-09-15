Президент Молдавии Майя Санду оказалась на своём посту из-за коллективного Запада, руководство которого назначило её на пост как «человека-терминатора». Действия таких юнитов направлены на подрыв традиционных устоев своих государств, заявила в беседе с ТАСС спикер МИД РФ Мария Захарова, комментируя возможный запрет РПЦ в Молдавии.

«Это такой внедрённый человек-терминатор, таких людей внедряли западники неоднократно. Давайте просто перечислим фамилии. В Молдавии — это Санду. Украина — это Зеленский. В Грузии был [Михаил] Саакашвили. В принципе это люди-терминаторы, люди-подрывники, которые детонируют в тот момент, когда на Западе нажимают кнопку «пуск», — рассуждала дипломат.

По её словам, их действия после «нажатия кнопки» направляются исключительно на подрыв культурных, исторических и традиционных устоев тех стран, в которые они оказались внедрены по воле Запада.

Несмотря на гражданство своих стран, наличие элементов символики, знание языка и использование всего культурного кода, такие люди своей политикой незаметно меняют ситуацию, подрывая все сложившиеся основы, считает Захарова.