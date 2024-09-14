В Грузии готовы извиниться за войну с осетинами, развязанную Михаилом Саакашвили

Грузия найдёт в себе силы извиниться перед Осетией за военный конфликт 2008 года. Об этом сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

«Мы найдём в себе силы, чтобы извиниться за то, что, согласно заданию, предатели из «Национального движения» в 2008 году развязали войну с нашими осетинскими братьями и сёстрами», — сказал он на выступлении в рамках предвыборной кампании, говоря о конфликте, развязанном бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили и его партией "Единое национальное движение" по заданию извне.

Как отметил председатель партии, перемирие между сторонами должно завершиться прощением, как это положено в христианской вере. Он также отметил, что если его партия одержит победу на выборах, то виновных в преступлениях 2008 года накажут.