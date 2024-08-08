16 лет назад: уроки пятидневной войны Грузии и Осетии, за что умирали наши миротворцы Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — об итогах пятидневной войны Грузии и Осетии, которая началась 8 августа 2008 года. Как это было и к каким результатам пришли участники конфликта. 7 августа, 21:11 Южная Осетия. Цхинвал. Военнослужащий на церемонии возложения цветов к поклонному кресту у здания в микрорайоне Шанхай, где до начала вооружённого грузино-южноосетинского конфликта 8 августа 2008 года располагалась база российских миротворческих сил. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Как развивался грузино-осетинский конфликт

Впервые грузино-осетинский конфликт начался, когда пришедшие к власти в Грузинской ССР националисты стали ущемлять культурную автономию тогда ещё Юго-Осетинской области. Местные власти захотели провозгласить автономную республику и требовали позволить им воссоединиться с Северной Осетией (находящейся в составе РСФСР), однако Тбилиси в этой просьбе отказал. В последующих межнациональных столкновениях погибло несколько человек — и ситуация продолжала оставаться напряжённой. В Южную Осетию были введены грузинские войска, после чего в 1991 году началась полноценная война между грузинскими войсками и осетинским ополчением. 21 декабря 1991 года в связи с распадом СССР Верховный совет Южной Осетии официально провозглашает независимость республики, а 19 января 1992 года на референдуме местное население голосует за присоединение к России.

Грузинская ССР. 23 октября 1991 г. Осетинский солдат сопротивления. Фото © ТАСС / Веленгурин Владимир

Однако присоединения не произошло. В июне были заключены Дагомысские соглашения, подразумевавшие прекращение огня и введение в регион миротворческого контингента. Ситуация фактически была заморожена — и оставалась таковой вплоть до 2008 года. При этом за прошедшие с начала конфликта годы грузинские власти смогли с Южной Осетией (в отличие от тоже отделившейся Абхазии) выстроить диалог на уровне народной дипломатии. В силу географических особенностей региона жители Южной Осетии отдыхали, торговали, учились и лечились не столько во Владикавказе, сколько в Тбилиси.

Кто участвовал в конфликте

В 2008 году на этой странной политике был поставлен крест. 8 августа тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили ввёл на территорию Южной Осетии войска. И не просто ввёл, но также атаковал позиции расположенных там российских миротворцев. Большинство экспертов уверены в том, что дерзость Саакашвили объяснялась позицией Вашингтона. Высокопоставленный американский чиновник (судя по всему, госсекретарь США Кондолиза Райс) дала грузинскому президенту понять, что Москва останется в стороне. Что российские власти (пассивно реагировавшие на цветные революции на постсоветском пространстве и фактически вернувшие в состав Грузии отделившуюся Аджарию) позволят ему захватить и Южную Осетию. Но вышло иначе.

Сколько длился грузино-осетинский конфликт

Южная Осетия. Цхинвал. У здания Парламента Южной Осетии во время акции памяти о жертвах вооружённого грузино-южноосетинского конфликта 8 августа 2008 года. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

58-я армия России немедленно выдвинулась на помощь миротворцам и жителям Цхинвала, в считаные дни выгнав грузинские войска за пределы Южной Осетии. Кроме того, Черноморский флот уничтожил грузинский флот, а российские войска совместно с ополченцами Абхазии выдавили грузин с оккупированной ими части абхазской территории. После чего зашли на грузинскую и демилитаризировали ряд местных военных баз. 14–16 августа при посредничестве президента Франции Николя Саркози было подписано перемирие, однако статус-кво уже был изменён.

Когда Осетия вышла из состава Грузии

26 августа Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, после чего заключила с республиками соответствующие соглашения о дружбе и взаимопомощи. Тогда многие эксперты говорили, что война навсегда перечеркнула возможность выстраивания нормальных отношений между Россией и Грузией. И сейчас, 16 лет спустя, стало очевидно, что эти эксперты, мягко говоря, были неправы.

Роль России

Дипломатических отношений между ними нет и в ближайшее время не предвидится (Тбилиси привязывает их к отзыву Москвой признания республик, а отзывать Россия ничего не планирует).

Южная Осетия. Цхинвал. На церемонии возложения цветов к поклонному кресту у здания в микрорайоне Шанхай, где до начала вооружённого грузино-южноосетинского конфликта 8 августа 2008 года располагалась база российских миротворческих сил. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В то же время Россия и Грузия эффективно выстраивают экономическое взаимодействие и народную дипломатию (между ними существует безвизовый режим, что в теории невозможно без дипотношений), а грузинские власти не присоединились к западной коалиции против России в украинском вопросе. Да, они критикуют Москву, однако не помогают Украине материально и не позволяют использовать грузинскую территорию для подготовки терактов против РФ. Даже отлавливают украинских террористов. Подобная позиция объясняется несколькими факторами.

Кто виноват в конфликте

Войну начала Грузия. А конкретно — Михаил Саакашвили, который является врагом нынешних грузинских властей. Более того, олигарх и де-факто правитель Грузии Бидзина Иванишвили прямым текстом называл предыдущее правительство Михаила Саакашвили людьми, "назначенными извне", и, мол, их правление "наглядно показало нам, насколько тяжелы неизбежные последствия утраты свободы, независимости и суверенитета".

Грузия после конфликта

Южная Осетия. Цхинвал. Каска в микрорайоне Шанхай, где до начала вооружённого грузино-южноосетинского конфликта 8 августа 2008 года располагалась база российских миротворческих сил. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Тбилиси понимает, что новая война с Россией в интересах Украины может привести ни много ни мало к утрате независимости страны. Не потому, что Россия там что-то захватит, — нет, на сегодняшний день Москва является единственно возможным сдерживающим фактором для распространения турецко-азербайджанского влияния. Проще говоря, как и 200 лет назад, грузинам жизненно необходима Россия для защиты от турок.

Также сейчас элиты Грузии осознают, куда движется исторический процесс. Грузинские власти прямым текстом говорят о том, что им нужно просто посидеть ровно и подождать окончания войны на Украине и тех событий, которые начнутся по итогам этой войны. Они понимают, что усилившаяся Россия будет пересматривать отношения со странами постсоветского пространства. Наказывать тех, кто в час её великой нужды выступал против неё (например, Армению, чей премьер Никол Пашинян чуть ли не открыто поддержал киевский режим и отправлял свою жену на украинские пиар-акции), а также благодарить тех, кто помогал или как минимум не мешал. Так что грузины свои уроки из войны вынесли. А армяне из войны 2020 года (поражение в Карабахской войне) — нет.

Авторы Геворг Мирзаян