"Спланированное предательство": В Грузии нашли иностранный след в решении Саакашвили напасть на Осетию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в 2008 году напал на Южную Осетию по указке извне, заявили в правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". Подчёркивается, что большинство граждан республики "справедливо сомневаются в адекватности" бывшего главы государства.

"В августе 2008 года авантюрные действия Саакашвили были результатом не его психической неуравновешенности, а итогом указаний извне и хорошо спланированного предательства", — говорится в сообщении.