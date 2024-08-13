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Регион
13 августа, 12:42

"Спланированное предательство": В Грузии нашли иностранный след в решении Саакашвили напасть на Осетию

"Грузинская мечта": Саакашвили напал на Южную Осетию по указке извне

Михаил Саакашвили. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Михаил Саакашвили. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в 2008 году напал на Южную Осетию по указке извне, заявили в правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия". Подчёркивается, что большинство граждан республики "справедливо сомневаются в адекватности" бывшего главы государства.

"В августе 2008 года авантюрные действия Саакашвили были результатом не его психической неуравновешенности, а итогом указаний извне и хорошо спланированного предательства", — говорится в сообщении.

В партии считают, что долгосрочный мир и стабильность в регионе могут быть обеспечены только при организации публичного правового процесса, чтобы раз и навсегда установить, "кто совершил предательское преступление" против Грузии.

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Напомним, Михаил Саакашвили, ответственный за нападение на Южную Осетию в августе 2008 года, был задержан осенью 2022 года при возвращении в Грузию после восьми лет отсутствия. Бывшего президента обвинили в превышении должностных полномочий, нападении на депутата и растрате бюджетных средств. В заключении политик сильно исхудал. Владимир Зеленский требовал передать его Украине, но в Тбилиси отказались.

Матвей Константинов
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