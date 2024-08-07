Грузинский политолог раскрыл главное условие для помилования Саакашвили

Будущее бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, находящегося в тюрьме, в скором времени может измениться. Грузинский политолог Васо Капанадзе в разговоре с NEWS.ru заявил, что шанс на его помилование напрямую зависит от исхода парламентских выборов, которые состоятся 26 октября. По его мнению, до этого времени президент Саломе Зурабишвили вряд ли примет решение о помиловании.

Политолог пояснил, что если на выборах одержат победу прозападные, антироссийские силы, то президент может инициировать создание временного правительства. При таком сценарии шансы на освобождение Саакашвили значительно возрастут. Эксперт акцентирует внимание на том, что до выборов политическая ситуация не позволит Зурабишвили пойти на этот шаг, так как она избегает рисков, связанных с возможным негативным влиянием на предвыборные позиции.