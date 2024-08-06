"Последняя услуга": Life.ru узнал, зачем президент Грузии хочет освободить Саакашвили

Помилование экс-президента Грузии Михаила Саакашвили — последняя услуга, которую Западу может оказать его нынешняя преемница на государственном посту Саломе Зурабишвили. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил политолог и глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

"В Грузии сейчас идёт жёсткая борьба между прозападными силами, ассоциированными с партией Саакашвили, и действующим правительством, которое хочет сохранить формальный нейтралитет в конфликте Запада и России. Жёсткость этого противостояния показали в себе беспорядки, связанные с принятием закона об иноагентах", — рассказал наш собеседник.

По его мнению, вопрос помилования Саакашвили — фактически возможный вариант продолжения этой борьбы. Зурабишвили, являясь формальным главой государства, является противником нейтралитета и занимает жёсткую прозападную позицию. Помилование Саакашвили — это последнее, что она может сделать, чтобы усилить прозападные антироссийские силы и попытаться открыть новый антироссийский фронт в Грузии.