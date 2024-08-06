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6 августа, 14:47

"Последняя услуга": Life.ru узнал, зачем президент Грузии хочет освободить Саакашвили

Политолог Мендкович: Амнистия Саакашвили — последняя услуга Зурабишвили Западу

Михаил Саакашвили, Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / АР / Irakli Gedenidze, EPA / ALESSANDRO DELLA VALLE

Михаил Саакашвили, Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / АР / Irakli Gedenidze, EPA / ALESSANDRO DELLA VALLE

Помилование экс-президента Грузии Михаила Саакашвили — последняя услуга, которую Западу может оказать его нынешняя преемница на государственном посту Саломе Зурабишвили. Такое мнение в беседе с Life.ru выразил политолог и глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

"В Грузии сейчас идёт жёсткая борьба между прозападными силами, ассоциированными с партией Саакашвили, и действующим правительством, которое хочет сохранить формальный нейтралитет в конфликте Запада и России. Жёсткость этого противостояния показали в себе беспорядки, связанные с принятием закона об иноагентах", рассказал наш собеседник.

По его мнению, вопрос помилования Саакашвили — фактически возможный вариант продолжения этой борьбы. Зурабишвили, являясь формальным главой государства, является противником нейтралитета и занимает жёсткую прозападную позицию. Помилование Саакашвили — это последнее, что она может сделать, чтобы усилить прозападные антироссийские силы и попытаться открыть новый антироссийский фронт в Грузии.

"Речь, как я уже неоднократно говорил, может идти о попытке повторить ситуацию начала 2000-х годов с созданием баз радикалов в Панкисском ущелье для развязывания террористической войны на Северном Кавказе. Но становиться поленом в топке мировой войны в интересах США действующий кабинет не хочет и сопротивляется подобному варианту, в том числе противостоя Зурабишвили и людям Саакашвили", резюмировал Мендкович.

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Напомним, о том, что Зурабишвили рассматривает возможность выпустить из тюрьмы своего одиозного предшественника Саакашвили, сегодня сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. Экс-президента задержали осенью 2022 года после его возвращения из-за рубежа, где он прожил восемь лет. Саакашвили предъявили обвинения в превышении должностных полномочий, нападении на парламентария и растрате казны. Заключение плохо сказалось на его физическом состоянии: бывший президент постоянно жаловался на ухудшение самочувствия и действительно сильно исхудал. Это даже привело к тому, что Владимир Зеленский выслал из Незалежной посла Грузии и потребовал передать Саакашвили Киеву, но в Тбилиси не стали выполнять требование Киева.

Ольга Годуненко
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