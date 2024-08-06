В Тбилиси раскрыли требования ЕС к Грузии послать наёмников на Украину
Спикер парламента Папуашвили: ЕС требовал от Грузии послать наёмников на Украину
Политики Евросоюза и представители оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) призывали власти страны ввести санкции против России и начать организованную отправку наёмников в зону украинского конфликта. Об этом рассказал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в беседе с представителями СМИ.
"Национальное движение" и оппозиция говорили нам, что мы должны были ввести санкции, а [правящая партия] "Грузинская мечта" говорила, что нет, потому что это было бы равносильно втягиванию в войну. Вместе с "Национальным движением" нам и иностранцы говорили, что мы должны были вести санкции, отправить наёмников [на Украину] и так далее", — сказал Папуашвили.
Спикер уточнил, что к Тбилиси обращались, в том числе, европейцы.
Ранее СВР РФ заявила о планах Штатов по смене власти в Грузии по результатам парламентских выборов 26 октября. Предположительно, Вашингтон намерен дискредитировать правящую партию и устроить масштабные народные волнения руками оппозиционеров. Ключевая роль в этом сценарии отведена президенту страны Самоме Зурабишвили. Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что победа оппозиции приведёт к открытию в республике второго фронта против России. К слову о давлении ЕС: ранее председатель грузинского правительства рассказывал, как один из еврокомиссаров в разговоре с ним намекнул на то, что Кобахидзе может постигнуть та же участь, что и словацкого премьера Роберта Фицо, который чудом пережил покушение на убийство.
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