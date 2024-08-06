В Тбилиси раскрыли требования ЕС к Грузии послать наёмников на Украину

Политики Евросоюза и представители оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) призывали власти страны ввести санкции против России и начать организованную отправку наёмников в зону украинского конфликта. Об этом рассказал спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в беседе с представителями СМИ.

"Национальное движение" и оппозиция говорили нам, что мы должны были ввести санкции, а [правящая партия] "Грузинская мечта" говорила, что нет, потому что это было бы равносильно втягиванию в войну. Вместе с "Национальным движением" нам и иностранцы говорили, что мы должны были вести санкции, отправить наёмников [на Украину] и так далее", — сказал Папуашвили.