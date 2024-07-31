США не дадут денег Грузии из-за закона об иноагентах

Власти США решили приостановить поддержку Грузии из-за принятия там закона об иноагентах. Об этом решении стало известно из сообщений госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена. Прежде он отмечал, что проведёт чуткий обзор происходящего и вынесет решение.