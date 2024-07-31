США не дадут денег Грузии из-за закона об иноагентах
Блинкен: США приостанавливают программу оказания помощи Грузии на $95 млн
Власти США решили приостановить поддержку Грузии из-за принятия там закона об иноагентах. Об этом решении стало известно из сообщений госсекретаря Соединённых Штатов Энтони Блинкена. Прежде он отмечал, что проведёт чуткий обзор происходящего и вынесет решение.
"В результате этого обзора Соединённые Штаты приостанавливают оказание помощи на сумму более $95 млн, которая напрямую направлена на поддержку правительства Грузии", — отметил Блинкен.
Как рассказывал Life.ru, после принятия закона об иноагентах между Тбилиси и странами Запада стали портиться отношения. Президент закавказской республики Саломе Зурабишвили даже наложила на него вето, но парламент его преодолел. На фоне этого в США заявили, что пересмотрят свои отношения с Тбилиси, а Евросоюз рассказал о проблемах с вступлением Грузии в объединение из-за "разногласий в ценностях". Позже США заморозили помощь стране и приостановили её внедрение в ЕС.
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