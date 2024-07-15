Президент Грузии подала иск в Конституционный суд против закона об иноагентах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / EPA / IRAKLI GEDENIDZE
Президент Грузии Саломе Зурабишвили пошла в Конституционный суд страны с иском против закона об иноагентах, принятием которого недовольны на Западе. Об этом рассказал секретарь главы государства Георгий Мсхиладзе.
"Президент Грузии впервые обращается с иском в Конституционный суд Грузии. Иск касается закона о прозрачности иностранного влияния, так называемого российского закона. Упомянутый закон не соответствует конституции", — сказал он.
По его словам, глава Грузии решила оспорить несколько норм и статей законодательства. Мсхиладзе отметил, что принятый парламентом закон об иноагентах якобы противоречит 78-й статье конституции, в которой говорится, что страна должна делать всё, чтобы интегрироваться в ЕС и НАТО. На суде ответчиком выступит парламент.
Как рассказывал Life.ru, после принятия закона об иноагентах между Тбилиси и странами Запада стали рушиться отношения. Зурабишвили даже наложила на него вето, но парламент его преодолел. На фоне этого в США заявили, что пересмотрят свои отношения с Тбилиси, а Евросоюз сообщил о проблемах с вступлением закавказского государства в объединение из-за "разногласий в ценностях". Позже США заморозили помощь Грузии и приостановили её интеграцию в ЕС.