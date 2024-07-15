Президент Грузии подала иск в Конституционный суд против закона об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пошла в Конституционный суд страны с иском против закона об иноагентах, принятием которого недовольны на Западе. Об этом рассказал секретарь главы государства Георгий Мсхиладзе.

"Президент Грузии впервые обращается с иском в Конституционный суд Грузии. Иск касается закона о прозрачности иностранного влияния, так называемого российского закона. Упомянутый закон не соответствует конституции", — сказал он.