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15 июля, 13:09

Президент Грузии подала иск в Конституционный суд против закона об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / EPA / IRAKLI GEDENIDZE

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / EPA / IRAKLI GEDENIDZE

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пошла в Конституционный суд страны с иском против закона об иноагентах, принятием которого недовольны на Западе. Об этом рассказал секретарь главы государства Георгий Мсхиладзе.

"Президент Грузии впервые обращается с иском в Конституционный суд Грузии. Иск касается закона о прозрачности иностранного влияния, так называемого российского закона. Упомянутый закон не соответствует конституции", — сказал он.

По его словам, глава Грузии решила оспорить несколько норм и статей законодательства. Мсхиладзе отметил, что принятый парламентом закон об иноагентах якобы противоречит 78-й статье конституции, в которой говорится, что страна должна делать всё, чтобы интегрироваться в ЕС и НАТО. На суде ответчиком выступит парламент.

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Как рассказывал Life.ru, после принятия закона об иноагентах между Тбилиси и странами Запада стали рушиться отношения. Зурабишвили даже наложила на него вето, но парламент его преодолел. На фоне этого в США заявили, что пересмотрят свои отношения с Тбилиси, а Евросоюз сообщил о проблемах с вступлением закавказского государства в объединение из-за "разногласий в ценностях". Позже США заморозили помощь Грузии и приостановили её интеграцию в ЕС.

Александра Мышляева
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