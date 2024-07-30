Премьер Грузии Кобахидзе: Победа оппозиции откроет второй фронт против РФ

В случае победы на выборах в парламент Грузии партии бывшего президента Михаила Саакашвили "Национальное движение" будет открыт второй фронт против России. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Теоретически, если мы допустим возвращение "Национального движения", мы останемся позади с евроинтеграцией и всем остальным. Я гарантирую, что если бы такой теоретический сценарий можно было бы представить, то им не потребовалась бы неделя, чтобы открыть здесь второй фронт", — приводит грузинский "Первый канал" слова политика.

Премьер-министр дополнил, что избрание правящей партии "Грузинская мечта" является необходимым условием, чтобы страна могла дальше развиваться по всем направлениям, в том числе — по "пути европейской интеграции".