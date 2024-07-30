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30 июля, 14:55

Премьер Грузии Кобахидзе: Победа оппозиции откроет второй фронт против РФ

В случае победы на выборах в парламент Грузии партии бывшего президента Михаила Саакашвили "Национальное движение" будет открыт второй фронт против России. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

"Теоретически, если мы допустим возвращение "Национального движения", мы останемся позади с евроинтеграцией и всем остальным. Я гарантирую, что если бы такой теоретический сценарий можно было бы представить, то им не потребовалась бы неделя, чтобы открыть здесь второй фронт", — приводит грузинский "Первый канал" слова политика.

Премьер-министр дополнил, что избрание правящей партии "Грузинская мечта" является необходимым условием, чтобы страна могла дальше развиваться по всем направлениям, в том числе — по "пути европейской интеграции".

В США раскрыли планы по открытию в Грузии второго фронта против России
В США раскрыли планы по открытию в Грузии второго фронта против России

Напомним, ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США намерены добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов 26 октября. Вашингтон собирается дискредитировать правящую партию "Грузинская мечта" и с помощью оппозиции устроить массовые беспорядки. А ключевую роль в разжигании антиправительственных настроений должна сыграть грузинский президент Саломе Зурабишвили. Эксперты считают, что планам по срыву выборов в Грузии не суждено сбыться.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / EvaL Miko

Дарья Нарыкова
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