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12 сентября, 14:34

Центризбирком Молдавии зарегистрировал кандидатом в президенты Майю Санду

Действующий президент Молдавии Майя Санду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

Действующий президент Молдавии Майя Санду. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dan Morar

По решению Центральной избирательной комиссии Молдавии, завершившей проверку подписей избирателей, действующего президента Молдавии Майю Санду зарегистрировали для участия в грядущих выборах. Голосование назначено на 20 октября.

«Зарегистрировать в качестве кандидата на должность президента Республики Молдова Майю Санду, выдвинутую Партией действия и солидарности (ПДС) для участия в президентских выборах 20 октября 2024 года», — зачитал проект постановления член ЦИК Вадим Филипов на заседании.

Как констатировала председатель ЦИК Анжела Караман, постановление одобрили единогласно.

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Напомним, очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). А Санду в свою очередь уже подписала указ о начале переговоров по присоединению республики к Евросоюзу.

Мария Любицкая
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