Центризбирком Молдавии зарегистрировал кандидатом в президенты Майю Санду

По решению Центральной избирательной комиссии Молдавии, завершившей проверку подписей избирателей, действующего президента Молдавии Майю Санду зарегистрировали для участия в грядущих выборах. Голосование назначено на 20 октября.

«Зарегистрировать в качестве кандидата на должность президента Республики Молдова Майю Санду, выдвинутую Партией действия и солидарности (ПДС) для участия в президентских выборах 20 октября 2024 года» , — зачитал проект постановления член ЦИК Вадим Филипов на заседании.

ЦИК Молдавии во второй раз отказал в регистрации оппозиционному кандидату Боле

ЦИК Молдавии во второй раз отказал в регистрации оппозиционному кандидату Боле

Напомним, очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). А Санду в свою очередь уже подписала указ о начале переговоров по присоединению республики к Евросоюзу.