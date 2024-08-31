ЦИК Молдавии во второй раз отказал в регистрации оппозиционному кандидату Боле

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии вновь отказала кандидату от блока оппозиционных партий «Победа» Василию Боле в регистрации. При этом даже не было созвано заседание.

«Карманный ЦИК снова отказал в регистрации нашей инициативной группы, даже не созвав заседание комиссии для обсуждения и принятия решения. Понятно, что это решение было принято заранее, и наши документы в лучшем случае небрежно пролистали», — написал Боля в своём телеграм-канале, опубликовал фото документа, подтверждающего отказ в регистрации.

По словам политика, ему отказали по абсолютно надуманным причина. Боля считает, что действующий президент страны Майя Санду попросту боится честной конкуренции и тем самым «нагло лишает граждан свободы, наплевав на закон и совесть».

«Избирком в полном составе стал адвокатом этой антинародной власти. Люди, призванные защищать закон, подстраивают его под свои политические цели, ущемляя права избирателей. Что ж, беспредел, устроенный командой Санду, проявляется во всей красе», — добавил Боля.

Он пообещал, что решение об отказе в регистрации будет обжаловано в суде.