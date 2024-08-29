Блок "Победа" не допустили до президентских выборов в Молдавии
Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Обложка © ТАСС / Владимир Костырев
Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии оставила в силе запрет на участие оппозиционного блока «Победа» в президентских выборах. Об этом говорится в опубликованном решении суда.
«Обращение политической партии «Возрождение», партии «Шанс», партии «Победа» и партии «Сила альтернативы и соглашения Молдовы», поданное через адвоката Вадима Банару, признано недопустимым. Решение является окончательным", — говорится в постановлении.
Кроме того, в этот же день ЦИК республики отклонил регистрацию инициативной группы независимого кандидата бывшего премьер-министра Молдавии Василия Тарлева на пост президента.
Напомним, очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в Евросоюз. Президента республики Майю Санду официально выдвинут в кандидаты на пост президента от правящей «Партии действия и солидарности» (ПДС).