Делегатов "Победы" досмотрели в аэропорту Кишинёва после возвращения из Москвы
В аэропорту Кишинёва делегатов блока "Победа" подвергли строгому досмотру
Съезд сторонников молдавского политического блока "Победа" в Москве. Обложка © ТАСС / Костырев Владимир
В аэропорту Кишинёва делегаты съезда оппозиционного блока "Победа" подверглись неожиданному и тщательному досмотру по возвращении из Москвы. Заместитель главы блока Марина Таубер подтвердила, что среди тех, кто попал под подозрение, были депутат Ирина Лозован, советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов и экс-мэр Оргеева Павел Вережану.
По словам замглавы блока, обыски и попытки задержания представителей блока стали регулярной практикой, организованной по указанию молдавских властей.
"В аэропорту Кишинёва пытались задержать депутата блока "Победа" Ирину Лозован, тщательному досмотру подверглись советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов, бывший мэр города Оргеева Павел Вережану и другие делегаты, которые возглавляют территориальные организации. Их отпустили только после того, как стало известно, что в аэропорт едут адвокаты и журналисты. Это ещё раз подчёркивает незаконность действий силовиков," — сообщила она ТАСС.
По мнению Таубер, подобные меры подрывают демократические принципы и становятся серьёзным испытанием для политической свободы в Молдове.
Ранее в Кишинёве суд постановил запретить секретарю оппозиционного блока "Победа" Марине Таубер покидать Молдавию на срок 60 дней. Это решение было озвучено судьей Лилианой Кушка. Таубер выразила намерение оспорить постановление в Апелляционной палате, обвиняя молдавские власти в попытке манипулировать судебной системой по указке президента Майи Санду и критикуя действия Европейского и американского правосудия в своей стране.