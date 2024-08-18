Делегатов "Победы" досмотрели в аэропорту Кишинёва после возвращения из Москвы

В аэропорту Кишинёва делегаты съезда оппозиционного блока "Победа" подверглись неожиданному и тщательному досмотру по возвращении из Москвы. Заместитель главы блока Марина Таубер подтвердила, что среди тех, кто попал под подозрение, были депутат Ирина Лозован, советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов и экс-мэр Оргеева Павел Вережану.

По словам замглавы блока, обыски и попытки задержания представителей блока стали регулярной практикой, организованной по указанию молдавских властей.

"В аэропорту Кишинёва пытались задержать депутата блока "Победа" Ирину Лозован, тщательному досмотру подверглись советник главы Гагаузии Юрий Кузнецов, бывший мэр города Оргеева Павел Вережану и другие делегаты, которые возглавляют территориальные организации. Их отпустили только после того, как стало известно, что в аэропорт едут адвокаты и журналисты. Это ещё раз подчёркивает незаконность действий силовиков," — сообщила она ТАСС.

По мнению Таубер, подобные меры подрывают демократические принципы и становятся серьёзным испытанием для политической свободы в Молдове.