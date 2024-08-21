Власти Молдавии отказались зажигать вечный огонь в день освобождения от фашизма
Арка мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм» близ Кишинёва. Обложка © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU
Молдавские власти отказались от церемонии зажжения вечного огня на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» в честь 80-летнего юбилея освобождения республики от фашистских захватчиков. Об этом заявила представитель Партии коммунистов страны Диана Караман в личном телеграм-канале.
«Я, как депутат, направила запрос в Минобороны, ответственное за работу мемориального комплекса. Сегодня я получила ответ от министра Анатолия Носатого, что вечного огня не будет в Шерпенах. Очевидно, для наших властей День освобождения Молдавии не праздник», — сказала депутат в видеообращении.
Она призвала жителей страны собраться 24 августа у «Шерпенского плацдарма», чтобы отметить праздник, почтив память предков и подвиг освободителей. Караман попросила всех брать с собой свечи, чтобы люди могли сами зажечь огонь, раз уж на власти рассчитывать не приходится.
Ранее Life.ru сообщал о том, как спикер молдавского Парламента Игорь Гросу предложил признать наступивший после Великой Отечественной войны голод генодицом народа Молдавии. С ним в полемику вступил политик от оппозиции Илан Шор, осудивший эту инициативу. Предложение прокомментировал и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, подметивший, что Кишинёв решил пройти по пути Украины, где насаждается нарратив о том, будто голод 1940-х годов был попыткой истребить украинцев как нацию.