Власти Молдавии отказались зажигать вечный огонь в день освобождения от фашизма

Молдавские власти отказались от церемонии зажжения вечного огня на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» в честь 80-летнего юбилея освобождения республики от фашистских захватчиков. Об этом заявила представитель Партии коммунистов страны Диана Караман в личном телеграм-канале.

«Я, как депутат, направила запрос в Минобороны, ответственное за работу мемориального комплекса. Сегодня я получила ответ от министра Анатолия Носатого, что вечного огня не будет в Шерпенах. Очевидно, для наших властей День освобождения Молдавии не праздник», — сказала депутат в видеообращении.