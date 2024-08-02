Медведев заявил, что Молдавия начала "игры с историей" и вставала на тот же путь, что и Украина

Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев заявил, что власти Кишинёва пошли по пути Украины после того, как возложили на СССР вину за голод 1940-х годов. Он напомнил, что от официального признания "голодомора" до триумфа в политике неонацистских военизированных формирований прошло буквально десять лет.

"На Украине путь от формализации "голодоморских сказок" в 2006 году в виде соответствующего закона до создания в 2014 году первого нацистского батальона, а впоследствии полка и бригады "Азов"* занял менее 10 лет", — написал Медведев в соцсети "ВКонтакте".

Зампред СБ РФ заявил, что сегодня нет смысла "играть" с историей, чтобы в дальнейшем "не оказаться на новой войне". По словам Медведева, все заявления спикера молдавского парламента Игоря Гросу о планах признать геноцидом голод на территории Молдавской ССР после ВОВ — это лицемерие и издевательство над здравым смыслом.

"Каким же наглым лицемерным дураком надо быть, чтобы так издеваться над историей и здравым смыслом! Любому мало-мальски образованному человеку известно, в каком состоянии находилась экономика СССР после окончания войны", — напомнил политик.

Ранее Life.ru рассказал о том, что спикер Парламента Молдавии Игорь Гросу призвал признать послевоенный голод геноцидом. На данный момент на эту тему всё ещё продолжаются дискуссии. При этом молдавский оппозиционный политик Илан Шор осудил такую идею, он раскритиковал спикера парламента Гросу за непонимание важных процессов.