Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 12:26

В МИД назвали враждебной высылку дипломата РФ из Молдавии и пообещали ответ

Решение Молдавии объявить персоной нон грата российского дипломата является немотивированным и враждебным. Москва обязательно примет ответные меры, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В складывающейся обстановке российская сторона оставляет за собой право дать должный ответ на немотивированное враждебное решение молдавских властей в отношении сотрудника посольства России", — подчеркнула дипломат.

Захарова дополнила, что Москва расценивает этот недружественный шаг "как ещё одно проявление агрессивного антироссийского курса нынешнего молдавского руководства". По словам дипломата, подобные действия разрушают российско-молдавские связи, которые имеют глубокие исторические корни.

В МИД приняли меры в ответ на высылку российского посла из Румынии
В МИД приняли меры в ответ на высылку российского посла из Румынии

Напомним, ранее сегодня в МИД Молдавии был вызван посол РФ Олег Васнецов. Дипломату выразили ноту протеста после того, как в местных СМИ появилась информация об обвинении двух молдавских чиновников в госизмене. Позднее дипведомство объявило помощника военного атташе посольства РФ персоной нон грата, ему предписали покинуть страну.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maria Sidelnikova

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров