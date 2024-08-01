В МИД назвали враждебной высылку дипломата РФ из Молдавии и пообещали ответ

Решение Молдавии объявить персоной нон грата российского дипломата является немотивированным и враждебным. Москва обязательно примет ответные меры, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В складывающейся обстановке российская сторона оставляет за собой право дать должный ответ на немотивированное враждебное решение молдавских властей в отношении сотрудника посольства России", — подчеркнула дипломат.

Захарова дополнила, что Москва расценивает этот недружественный шаг "как ещё одно проявление агрессивного антироссийского курса нынешнего молдавского руководства". По словам дипломата, подобные действия разрушают российско-молдавские связи, которые имеют глубокие исторические корни.