В МИД назвали враждебной высылку дипломата РФ из Молдавии и пообещали ответ
Решение Молдавии объявить персоной нон грата российского дипломата является немотивированным и враждебным. Москва обязательно примет ответные меры, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"В складывающейся обстановке российская сторона оставляет за собой право дать должный ответ на немотивированное враждебное решение молдавских властей в отношении сотрудника посольства России", — подчеркнула дипломат.
Захарова дополнила, что Москва расценивает этот недружественный шаг "как ещё одно проявление агрессивного антироссийского курса нынешнего молдавского руководства". По словам дипломата, подобные действия разрушают российско-молдавские связи, которые имеют глубокие исторические корни.
Напомним, ранее сегодня в МИД Молдавии был вызван посол РФ Олег Васнецов. Дипломату выразили ноту протеста после того, как в местных СМИ появилась информация об обвинении двух молдавских чиновников в госизмене. Позднее дипведомство объявило помощника военного атташе посольства РФ персоной нон грата, ему предписали покинуть страну.
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