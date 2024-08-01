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1 августа, 09:39

Российского посла вызвали в МИД Молдавии для вручения ноты протеста

МИД России. Обложка © Life.ru

МИД России. Обложка © Life.ru

В МИД Молдавии был вызван посол России Олег Васнецов. В Министерстве ему вручат ноту протеста после появления в местных СМИ информации об обвинении двух чиновников из Молдавии в государственной измене и передаче информации иностранному посольству.

"Посол России был вызван в МИД для вручения ноты протеста. Он уже находится в министерстве", — сообщили ТАСС в пресс-службе МИД.

Днём ранее посольство РФ выразило обеспокоенность из-за появление среди местным СМИ Молдавии информации о сотрудниках парламента Молдавии и пограничной полиции, которые подозреваются в госизмене и передаче информации посольству другой страны. Также представители РФ не исключили вероятность того, что молдавские власти готовятся к высылке дипломатов. В прошлом году по подозрению "в шпионаже" из Молдавии так уже высылали 45 работников российского посольства.

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Ранее Life.ru сообщал о том, что в МИД РФ призвали Киев прислушаться к аргументам Ватикана. Москва надеется, что Киев услышал аргументы госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина во время его визита на Украину. Так как до этого, 15-16 июня, Пьетро Паролин представлял Ватикан на "мирном саммите" по Украине в Швейцарии.

Мария Любицкая
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