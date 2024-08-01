Российского посла вызвали в МИД Молдавии для вручения ноты протеста

В МИД Молдавии был вызван посол России Олег Васнецов. В Министерстве ему вручат ноту протеста после появления в местных СМИ информации об обвинении двух чиновников из Молдавии в государственной измене и передаче информации иностранному посольству.

"Посол России был вызван в МИД для вручения ноты протеста. Он уже находится в министерстве", — сообщили ТАСС в пресс-службе МИД.

Днём ранее посольство РФ выразило обеспокоенность из-за появление среди местным СМИ Молдавии информации о сотрудниках парламента Молдавии и пограничной полиции, которые подозреваются в госизмене и передаче информации посольству другой страны. Также представители РФ не исключили вероятность того, что молдавские власти готовятся к высылке дипломатов. В прошлом году по подозрению "в шпионаже" из Молдавии так уже высылали 45 работников российского посольства.