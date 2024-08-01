В МИД РФ призвали Киев прислушаться к аргументам Ватикана

"С самого начала украинского кризиса Ватикан занимает нейтральную и сбалансированную позицию, выражая готовность оказать любое возможное содействие для достижения мира и прекращения боевых действий", — приводит РИА "Новости" слова дипломата.

Захарова дополнила, что Москва всегда с уважением относилась к миротворческой инициативе Папы Римского Франциска, в отличие от Владимира Зеленского, который недавно грубо отверг посредничество Святого престола. По её словам, Паролин озвучил то, что с самого начала было очевидно: без России и учёта её мнения нельзя достичь справедливого мира. Москва надеется, что власти Киева услышали аргументы кардинала, подытожила дипломат.