В МИД РФ призвали Киев прислушаться к аргументам Ватикана
Захарова: Россия надеется, что Киев услышал аргументы кардинала Паролина
Москва надеется, что Киев услышал аргументы госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина во время его визита на Украину. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"С самого начала украинского кризиса Ватикан занимает нейтральную и сбалансированную позицию, выражая готовность оказать любое возможное содействие для достижения мира и прекращения боевых действий", — приводит РИА "Новости" слова дипломата.
Захарова дополнила, что Москва всегда с уважением относилась к миротворческой инициативе Папы Римского Франциска, в отличие от Владимира Зеленского, который недавно грубо отверг посредничество Святого престола. По её словам, Паролин озвучил то, что с самого начала было очевидно: без России и учёта её мнения нельзя достичь справедливого мира. Москва надеется, что власти Киева услышали аргументы кардинала, подытожила дипломат.
Напомним, Пьетро Паролин представлял Ватикан на "мирном саммите" по Украине в Швейцарии 15–16 июня. Святой престол, как и некоторые дружественные России страны, не подписал итоговую резолюцию.
Telegram / МИД России