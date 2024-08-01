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1 августа, 06:14

Ватикан не обращался к РФ по поводу визита госсекретаря Паролина, заявила Захарова

Захарова: Россия готова сотрудничать со всеми, кто стремится к миру на Украине

Мария Захарова. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Кирилл Казачков

Мария Захарова. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Кирилл Казачков

Россия готова сотрудничать со всеми, кто стремится к урегулированию кризиса на Украине. Об этом журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавний визит госсекретаря Ватикана Пьетро Паролина в Незалежную.

Дипломат отметила, что Москва со всей серьёзностью подходит к высказываниям представителя Святого престола и рассматривает их как официальную позицию. В то же время официальных запросов о визите Паролина в РФ не поступало.

"Диалог с Ватиканом продолжается. Наша страна готова к взаимодействию со всеми, кто стремится способствовать мирному урегулированию украинского кризиса с учётом известных интересов России и существующих реалий", — сказала собеседница РИА "Новости".

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Напомним, Пьетро Паролин представлял Ватикан на "мирном саммите" по Украине в Швейцарии. К слову, Святой престол, как и некоторые дружественные РФ страны, не подписал итоговую резолюцию.

Матвей Константинов
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