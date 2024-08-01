Молдавия объявила высылку помощника военного атташе Посольства РФ
Улицы Кишинёва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Andronov
Помощник военного атташе российского посольства признан персоной нон грата в Молдавии после информации об обвинении двух местных чиновников в госизмене. Об этом сообщил журналистам посол РФ Олег Васнецов после посещения МИД страны.
"Помощник военного атташе объявлен персоной нон грата и в течение определённого времени должен покинуть страну", — сказал Васнецов.
В МИД России заявили ТАСС, что Москва "по традиции" ответит на решение Кишинёва. Как именно, не указывается.
Напомним, что в МИД Молдавии был вызван посол России Олег Васнецов. Там ему вручили ноту протеста после появления в местных СМИ информации об обвинении двух чиновников из Молдавии в государственной измене и передаче информации иностранному посольству.