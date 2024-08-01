Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 10:18

Молдавия объявила высылку помощника военного атташе Посольства РФ

Улицы Кишинёва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Andronov

Улицы Кишинёва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Andronov

Помощник военного атташе российского посольства признан персоной нон грата в Молдавии после информации об обвинении двух местных чиновников в госизмене. Об этом сообщил журналистам посол РФ Олег Васнецов после посещения МИД страны.

"Помощник военного атташе объявлен персоной нон грата и в течение определённого времени должен покинуть страну", — сказал Васнецов.

В МИД России заявили ТАСС, что Москва "по традиции" ответит на решение Кишинёва. Как именно, не указывается.

Спикер Парламента Молдавии призвал признать голод середины XX века геноцидом
Спикер Парламента Молдавии призвал признать голод середины XX века геноцидом

Напомним, что в МИД Молдавии был вызван посол России Олег Васнецов. Там ему вручили ноту протеста после появления в местных СМИ информации об обвинении двух чиновников из Молдавии в государственной измене и передаче информации иностранному посольству.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Молдавия
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров