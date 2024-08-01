Молдавия объявила высылку помощника военного атташе Посольства РФ

Помощник военного атташе российского посольства признан персоной нон грата в Молдавии после информации об обвинении двух местных чиновников в госизмене. Об этом сообщил журналистам посол РФ Олег Васнецов после посещения МИД страны.

"Помощник военного атташе объявлен персоной нон грата и в течение определённого времени должен покинуть страну", — сказал Васнецов.

В МИД России заявили ТАСС, что Москва "по традиции" ответит на решение Кишинёва. Как именно, не указывается.