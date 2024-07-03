В МИД приняли меры в ответ на высылку российского посла из Румынии

Румынского посла Кристиана Истрате вызвали в Министерство иностранных дел России, где вручили ноту о решении Москвы выслать сотрудника дипмиссии Румынии в рамках ответной меры на аналогичное решение относительно российского дипломата в Бухаресте. Об этом сообщили на официальном сайте министерства.

"3 июля в МИД России был вызван посол Румынии в Москве К. Истрате, которому была вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника Посольства Румынии. Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata дипломата Посольства России в Бухаресте", — указано в публикации МИД РФ.