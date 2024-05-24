Румыния объявила персоной нон грата российского дипломата

Власти Румынии объявили российского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщили в пятницу, 24 мая, в пресс-службе МИД страны.

Сотруднику нашего посольства в Бухаресте вменяют некие "действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях". В чём именно заключается претензия, румынская сторона не уточнила.