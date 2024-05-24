Румыния объявила персоной нон грата российского дипломата
Власти Румынии объявили российского дипломата персоной нон грата. Об этом сообщили в пятницу, 24 мая, в пресс-службе МИД страны.
Сотруднику нашего посольства в Бухаресте вменяют некие "действия, которые противоречат положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях". В чём именно заключается претензия, румынская сторона не уточнила.
Ранее тела десятков украинцев с огнестрельными ранами нашли на границе Румынии. По одной из версий, жертвами стали уклонисты, которые были застрелены пограничниками на переправе в соседнюю страну.
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Сергей Петров / NEWS.ru / TACC