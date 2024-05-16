Было зафиксировано несколько десятков случаев, когда украинские пограничные отряды войск открывали огонь по украинцам, которые пытались бежать от мобилизации в Румынию, переправившись через реку Тиса. Об этом рассказал в беседе с РИА "Новости" сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

"По попытке переправиться через реку Тиса и сбежать от мобилизации... Не столько людей тонет, сколько убивают, когда понимают, что они уже переплывают и их вернуть нельзя. Румынская сторона начала фиксировать большое количество людей с огнестрельными ранениями, но это умалчивается по согласованию с Киевом и непосредственно с Брюсселем и Вашингтоном", — сообщил Рогов.