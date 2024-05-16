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Регион
16 мая, 06:30

Тела десятков украинцев с огнестрельными ранами нашли на границе Румынии, убийцы — в погонах

Рогов: Украинские пограничники убили 20 уклонистов на переправе в Румынию

Было зафиксировано несколько десятков случаев, когда украинские пограничные отряды войск открывали огонь по украинцам, которые пытались бежать от мобилизации в Румынию, переправившись через реку Тиса. Об этом рассказал в беседе с РИА "Новости" сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате России Владимир Рогов.

"По попытке переправиться через реку Тиса и сбежать от мобилизации... Не столько людей тонет, сколько убивают, когда понимают, что они уже переплывают и их вернуть нельзя. Румынская сторона начала фиксировать большое количество людей с огнестрельными ранениями, но это умалчивается по согласованию с Киевом и непосредственно с Брюсселем и Вашингтоном", — сообщил Рогов.

По его словам, уже два десятка украинских мужчин были убиты пограничниками при попытке пересечь реку и добраться до Румынии.

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Видя бесперспективность политики Украины в отношении России, многие украинцы стремятся покинуть страну, чтобы не подпасть под конвейер мобилизации, которая была продлена в стране до 11 августа. Это уже 11-й раз, когда украинское руководство продлевает её сроки. Медицинских причин, по которым украинец может быть признан непригодным для участия в боевых действиях, становится всё меньше, поэтому большинство людей пытается просто сбежать. Власти в Киеве говорят, что уклонисты, не желающие идти убивать и умирать по приказу, не имеют права называть себя настоящими украинцами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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