О "развороте штыков" украинских военных на Киев речь не идёт, но Владимир Зеленский уже сейчас чувствует грядущую опасность. Он боится, что его "зачистят", и поэтому возводит укрепления вокруг столицы Незалежной. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв.

"Вы видите, что Зеленский в который раз поменял руководителя сил специальных операций. Он реально боится переворота. Он боится, что его "зачистят". Причём не обязательно угроза исходит со стороны России. Могут и свои это сделать. Он сейчас ведёт Украину к гибели, и многие это понимают внутри Украины тоже", — сказал Царёв в эфире телеканала "Звезда".

Помимо того, он отметил, что Киев находится в сложнейшей ситуации, так как ВСУ нужно оборонять Харьковскую область и держать Часов Яр, потому что дальше открывается путь на Славянск и возникает опасность обвала фронта. Киев хотел перебросить под Харьков боевиков "Азова"*, однако они отказались туда идти, боясь, что их будут расстреливать, как в Авдеевке, подчеркнул экс-нардеп.