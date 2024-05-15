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15 мая, 09:03

Царёв заявил, что Зеленский ведёт Украину к гибели и боится переворота

Экс-депутат Рады Царёв: Зеленский боится переворота на Украине

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

О "развороте штыков" украинских военных на Киев речь не идёт, но Владимир Зеленский уже сейчас чувствует грядущую опасность. Он боится, что его "зачистят", и поэтому возводит укрепления вокруг столицы Незалежной. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв.

"Вы видите, что Зеленский в который раз поменял руководителя сил специальных операций. Он реально боится переворота. Он боится, что его "зачистят". Причём не обязательно угроза исходит со стороны России. Могут и свои это сделать. Он сейчас ведёт Украину к гибели, и многие это понимают внутри Украины тоже", сказал Царёв в эфире телеканала "Звезда".

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Помимо того, он отметил, что Киев находится в сложнейшей ситуации, так как ВСУ нужно оборонять Харьковскую область и держать Часов Яр, потому что дальше открывается путь на Славянск и возникает опасность обвала фронта. Киев хотел перебросить под Харьков боевиков "Азова"*, однако они отказались туда идти, боясь, что их будут расстреливать, как в Авдеевке, подчеркнул экс-нардеп.

Ранее Владимир Зеленский жаловался на напряжённое положение в Харьковской области. По его словам, сам главком ВСУ командует подразделениями в этом направлении, находясь там непосредственно. Также сообщалось, что под Харьков перевозят немецкие танки Leopard, чтобы сдерживать российское наступление.

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* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Мирон Сидоров
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