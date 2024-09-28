Охрана Санду выгнала журналистку со встречи из-за русского языка

Президент Молдавии Майя Санду провела в Италии встречу с диаспорой, однако присутствовать на ней разрешила не всем. Так, русскоязычную журналистку Светлану Дроздецкую выгнали со встречи, передаёт «Sputnik Молдова» .

Дроздецкая также пояснила, что из зала вместе с ней выгнали русского оператора, который, как и все остальные, снимал на телефон. Сразу из зала журналистка и оператор отправились в итальянскую полицию. Отмечается, что Дроздецкая и её коллега правил не нарушали — не имели с собой телефона или диктофона для записи встречи. Журналистка предположила, что их выгнали за то, что они пытались заговорить на русском языке.