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28 сентября, 16:13

Охрана Санду выгнала журналистку со встречи из-за русского языка

Русскоязычную журналистку Дроздецкую выгнали со встречи с главой Молдавии Санду

Президент Молдавии Майя Санду провела в Италии встречу с диаспорой, однако присутствовать на ней разрешила не всем. Так, русскоязычную журналистку Светлану Дроздецкую выгнали со встречи, передаёт «Sputnik Молдова».

«Своё решение никто никак не обосновал, но, по всей видимости, г-жа Санду решила, что русскоговорящая команда недостойна присутствовать на приёме с соотечественниками», — заявила журналистка.

Дроздецкая также пояснила, что из зала вместе с ней выгнали русского оператора, который, как и все остальные, снимал на телефон. Сразу из зала журналистка и оператор отправились в итальянскую полицию. Отмечается, что Дроздецкая и её коллега правил не нарушали — не имели с собой телефона или диктофона для записи встречи. Журналистка предположила, что их выгнали за то, что они пытались заговорить на русском языке.

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Полина Никифорова
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