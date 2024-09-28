Охрана Санду выгнала журналистку со встречи из-за русского языка
Русскоязычную журналистку Дроздецкую выгнали со встречи с главой Молдавии Санду
Президент Молдавии Майя Санду провела в Италии встречу с диаспорой, однако присутствовать на ней разрешила не всем. Так, русскоязычную журналистку Светлану Дроздецкую выгнали со встречи, передаёт «Sputnik Молдова».
«Своё решение никто никак не обосновал, но, по всей видимости, г-жа Санду решила, что русскоговорящая команда недостойна присутствовать на приёме с соотечественниками», — заявила журналистка.
Дроздецкая также пояснила, что из зала вместе с ней выгнали русского оператора, который, как и все остальные, снимал на телефон. Сразу из зала журналистка и оператор отправились в итальянскую полицию. Отмечается, что Дроздецкая и её коллега правил не нарушали — не имели с собой телефона или диктофона для записи встречи. Журналистка предположила, что их выгнали за то, что они пытались заговорить на русском языке.
Ранее от вопроса российского журналиста сбежал Владимир Зеленский. Корреспондент ВГТРК Валентин Богданов задал вопрос о переговорах с российской стороной, однако никакого ответа не получил.