«Требуем честные выборы»: Молодёжь Кишинёва ответила на диктатуру Санду громким маршем
В Кишинёве молодёжь вышла на оппозиционный марш против евроинтеграции
В Кишинёве, несмотря на противодействие полиции, состоялся марш активистов молодёжного крыла блока оппозиционных партий «Победа». Ранее шествия прошли в городах Бельцы и Комрат. Таким образом моллодежь Молдавии выступает против евроинтеграции, которую продвигает «диктаторский режим» президента Майи Санду и её правящая Партия действия и солидарности.
Марш против евроинтеграции в Кишинёве. Видео © X / Farnak
«Мы требуем провести в стране честные выборы», — заявил журналистам представитель блока «Победа» Юрий Витнянский.
Он уточнил, что изначально планировалось многотысячное шествие, однако многих протестующих по указанию властей не пропускали. Наряды полиции блокировали центр города, потому было решено перенести митинг в сквер у Кафедрального собора.
«Действия полиции, которая блокирует разрешённый городскими властями марш, незаконны», — подчеркнул он.
Напомним, очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз (ЕС). Действующий государственный лидер Майя Санду также выдвинет свою кандидатуру на грядущих выборах. В то же время ЦИК Молдавии дважды отказал в регистрации оппозиционному кандидату Боле.
X / Farnak