В Кишинёве, несмотря на противодействие полиции, состоялся марш активистов молодёжного крыла блока оппозиционных партий «Победа». Ранее шествия прошли в городах Бельцы и Комрат. Таким образом моллодежь Молдавии выступает против евроинтеграции, которую продвигает «диктаторский режим» президента Майи Санду и её правящая Партия действия и солидарности.

Он уточнил, что изначально планировалось многотысячное шествие, однако многих протестующих по указанию властей не пропускали. Наряды полиции блокировали центр города, потому было решено перенести митинг в сквер у Кафедрального собора.