Россия обладает необходимым потенциалом для обеспечения собственной безопасности, но никому не угрожает, чего нельзя сказать о НАТО. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы немецкой разведки Бруно Каля о том, что Москва будет готова атаковать военный блок к концу десятилетия.

«Россия обеспечивает свою собственную безопасность. И Россия делает для этого всё необходимое и обладает всем необходимым потенциалом для этого», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков напомнил, что российская военная инфраструктура никогда не продвигалась в сторону границ стран НАТО. А вот военный альянс на протяжении многих лет себя в этом не сдерживал.