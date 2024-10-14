Песков: РФ, в отличие от НАТО, никому не угрожает, но готова себя защитить
Россия обладает необходимым потенциалом для обеспечения собственной безопасности, но никому не угрожает, чего нельзя сказать о НАТО. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы немецкой разведки Бруно Каля о том, что Москва будет готова атаковать военный блок к концу десятилетия.
«Россия обеспечивает свою собственную безопасность. И Россия делает для этого всё необходимое и обладает всем необходимым потенциалом для этого», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков напомнил, что российская военная инфраструктура никогда не продвигалась в сторону границ стран НАТО. А вот военный альянс на протяжении многих лет себя в этом не сдерживал.
Также в ходе брифинга Песков прокомментировал ядерные учения НАТО в Европе под названием «Стойкий полдень». По его словам, в условиях «горячей» фазы боевых действий в регионе такие мероприятия могут лишь усилить напряжённость в рамках конфликта на Украине.
Life.ru