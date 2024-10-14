Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
14 октября, 11:05

Песков: РФ, в отличие от НАТО, никому не угрожает, но готова себя защитить

Россия обладает необходимым потенциалом для обеспечения собственной безопасности, но никому не угрожает, чего нельзя сказать о НАТО. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы немецкой разведки Бруно Каля о том, что Москва будет готова атаковать военный блок к концу десятилетия.

«Россия обеспечивает свою собственную безопасность. И Россия делает для этого всё необходимое и обладает всем необходимым потенциалом для этого», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков напомнил, что российская военная инфраструктура никогда не продвигалась в сторону границ стран НАТО. А вот военный альянс на протяжении многих лет себя в этом не сдерживал.

Песков усомнился в эффективности введения в России налога на бездетность
Песков усомнился в эффективности введения в России налога на бездетность

Также в ходе брифинга Песков прокомментировал ядерные учения НАТО в Европе под названием «Стойкий полдень». По его словам, в условиях «горячей» фазы боевых действий в регионе такие мероприятия могут лишь усилить напряжённость в рамках конфликта на Украине.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров