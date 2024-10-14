Песков усомнился в эффективности введения в России налога на бездетность
Предложение о введении налога на бездетность в России требует дополнительного анализа, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с РИА «Новости». По его словам, необходимо изучить советский опыт в этом вопросе, но он сомневается, что такая мера сможет существенно повлиять на уровень рождаемости.
Песков напомнил, что подобный налог уже применялся в Советском Союзе, но на текущий момент Кремль не располагает подробной информацией о том, что именно подразумевается под новым предложением.
«Надо проанализировать этот опыт. На первый взгляд, этот налог вряд ли имел какое-то воздействие на демографическую ситуацию», — подытожил пресс-секретарь российского лидера.
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Life.ru