Песков: Оскорбление Путина Харрис является квинтэссенцией модели отношений США

Тот факт, что вице-премьер США Камала Харрис позволяет себе называть лидеров ключевых стран мира «диктаторами-убийцами», лишь доказывает низкий уровень политической культуры в высших кругах американского общества. И именно такую модель Соединённые Штаты, судя по всему, пытаются навязать всему миру. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков прокомментировал заявление Камалы Харрис, назвавшей лидеров ключевых стран мира «диктаторами-убийцами». Видео © Telegram / «ЗАРУБИН»

«Высший политический истеблишмент Соединённых Штатов Америки по всей видимости впитал такую политическую культуру. Это судя по всему та квинтэссенция международных отношений, которую они пытаются навязать всему миру. И которая всё меньше нравится мировому большинству», — сказал Песков, видео опубликовал телеграм-канал «ЗАРУБИН».