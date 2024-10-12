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12 октября, 14:54

Песков: Оскорбление Путина Харрис является квинтэссенцией модели отношений США

Тот факт, что вице-премьер США Камала Харрис позволяет себе называть лидеров ключевых стран мира «диктаторами-убийцами», лишь доказывает низкий уровень политической культуры в высших кругах американского общества. И именно такую модель Соединённые Штаты, судя по всему, пытаются навязать всему миру. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков прокомментировал заявление Камалы Харрис, назвавшей лидеров ключевых стран мира «диктаторами-убийцами». Видео © Telegram / «ЗАРУБИН»

«Высший политический истеблишмент Соединённых Штатов Америки по всей видимости впитал такую политическую культуру. Это судя по всему та квинтэссенция международных отношений, которую они пытаются навязать всему миру. И которая всё меньше нравится мировому большинству», — сказал Песков, видео опубликовал телеграм-канал «ЗАРУБИН».

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Оскорбительные высказывания в адрес президента РФ допускал и пока ещё действующий глава Белого дома Джо Байден. Так, в марте 2022 года он заявил, что считает Путина «военным преступником». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал резкие слова американского президента непростительной риторикой.

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Life.ru

Мария Любицкая
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