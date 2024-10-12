Сийярто поставил на место Харрис, назвавшую Орбана «диктатором»

Оскорбления кандидата в президенты США Камалы Харрис в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана абсолютно неприемлемы. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью РИА «Новости».

«Прежде всего, это скандал. Это скандал — так говорить о моем премьер-министре. Это неприемлемо. Это полное неуважение не только к премьер-министру, но и к венгерскому народу», — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что Венгрия всегда с уважением относилась к американскому народу и ожидала того же в ответ. Слова Харрис абсолютно неприемлемы в союзнических отношениях, заключил Сийярто. Он добавил, что это «не лучший старт» для выстраивания партнёрства.

Недавно в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News зашла речь о председателе КНР Си Цзиньпине, Викторе Орбане и генсеке КНДР Ким Чен Ыне. Посреди разговора Камала Харрис вмешалась и назвала их всех «диктаторами, автократами и теми, кого отлично можно описать словом «убийцы».