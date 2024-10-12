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12 октября, 06:34

Сийярто поставил на место Харрис, назвавшую Орбана «диктатором»

Сийярто: Слова Харрис об Орбане неприемлемы, это неуважение к венграм

Камала Харрис. Обложка © ТАСС / АР / Ross D. Franklin

Камала Харрис. Обложка © ТАСС / АР / Ross D. Franklin

Оскорбления кандидата в президенты США Камалы Харрис в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана абсолютно неприемлемы. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в интервью РИА «Новости».

«Прежде всего, это скандал. Это скандал — так говорить о моем премьер-министре. Это неприемлемо. Это полное неуважение не только к премьер-министру, но и к венгерскому народу», — подчеркнул он.

Дипломат отметил, что Венгрия всегда с уважением относилась к американскому народу и ожидала того же в ответ. Слова Харрис абсолютно неприемлемы в союзнических отношениях, заключил Сийярто. Он добавил, что это «не лучший старт» для выстраивания партнёрства.

Недавно в эфире программы Late Show with Stephen Collbert телеканала CBS News зашла речь о председателе КНР Си Цзиньпине, Викторе Орбане и генсеке КНДР Ким Чен Ыне. Посреди разговора Камала Харрис вмешалась и назвала их всех «диктаторами, автократами и теми, кого отлично можно описать словом «убийцы».

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Левый активист прервал пресс-конференцию Орбана в Европарламенте

Недавно зампред сербского кабмина Александр Вулин заявил, что на венгерского премьера Виктора Орбана готовилось покушение из-за его позиции по украинскому конфликту. Такая же кара грозит и президенту Сербии Александру Вучичу.

Николай Рюмин
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