В Сербии назвали имена политиков, которым грозит опасность из-за позиции о мире на Украине
Вулин: На Орбана и Вучича могут готовить покушение из-за их позиции по Украине
Виктор Орбан и Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis, RadulePerisic
На венгерского премьера Виктора Орбана готовилось покушение из-за его позиции по украинскому конфликту. Такая же опасность грозит и президенту Сербии Александру Вучичу, заявил зампред сербского кабмина Александр Вулин в беседе с журналом «Национальная оборона».
«Что касается угроз личной безопасности неугодных Западу политиков, следует отметить — далеко не случайность, что было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, убит иранский президент Ибрахим Раиси и произошло покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Также мы получили информацию, что готовилось покушение и на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — сказал он.
Зампред премьера Сербии подчеркнул, что все перечисленные им политики были сторонниками мирного урегулирования украинского кризиса. Он добавил, что на фоне череды покушений начались волнения в Белграде, которыми воспользовались для насильственного свержения власти.
Вулин отметил, что по тем же причинам в непосредственной опасности находится и глава Сербии Александр Вучич. Эту информацию подтверждают и спецслужбы России. Но сербская служба безопасности достаточно профессиональна, чтобы сберечь президента, пообещал он.
Напомним, что кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа попытались застрелить на митинге в Пенсильвании 13 июля, он выжил по счастливой случайности. Через два месяца политика вновь пытались убить, причём готовил покушение проукраинский активист, который в прошлом вербовал иностранцев в ВС Украины.
Словацкого премьера Роберта Фицо ранили из винтовки 15 мая, когда он вышел с заседания в городе Гандлова. Стрелка задержали, это оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Политик был на грани смерти, но врачи спасли ему жизнь после нескольких тяжёлых операций и 8 июля он вернулся к работе.