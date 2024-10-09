В Сербии назвали имена политиков, которым грозит опасность из-за позиции о мире на Украине

На венгерского премьера Виктора Орбана готовилось покушение из-за его позиции по украинскому конфликту. Такая же опасность грозит и президенту Сербии Александру Вучичу, заявил зампред сербского кабмина Александр Вулин в беседе с журналом «Национальная оборона».

«Что касается угроз личной безопасности неугодных Западу политиков, следует отметить — далеко не случайность, что было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, убит иранский президент Ибрахим Раиси и произошло покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Также мы получили информацию, что готовилось покушение и на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана», — сказал он.

Зампред премьера Сербии подчеркнул, что все перечисленные им политики были сторонниками мирного урегулирования украинского кризиса. Он добавил, что на фоне череды покушений начались волнения в Белграде, которыми воспользовались для насильственного свержения власти.