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9 октября, 02:48

Левый активист прервал пресс-конференцию Орбана в Европарламенте

Левый активист попытался прервать речь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европарламенте. Об этом сообщает газета Magyar Nemzet.

Во время выступления в конференц-зал ворвался член молодежного крыла венгерской партии «Демократическая коалиция» Мартон Гекички. Он прокричал вопрос о том, сколько денег Орбан «получил от Путина и Си Цзиньпина за предательство Венгрии и Евросоюза».

Активист прервал выступление Виктора Орбана в Европарламенте. Видео © X / Yasmina

Охрана задержала правонарушителя. Орбан ненадолго прервал свою речь, дожидаясь, пока активиста выведут из зала. После этого он продолжил выступление, которое длилось полтора часа.

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Ранее Орбан заявлял, что государства Евросоюза вскоре станут призывать к мирным переговорам по украинскому кризису. По его словам, Запад потворствует эскалации между Москвой и Киевом.

Обложка ©

Кадр видео X / Yasmina

Артём Гапоненко
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