Левый активист прервал пресс-конференцию Орбана в Европарламенте
Левый активист попытался прервать речь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европарламенте. Об этом сообщает газета Magyar Nemzet.
Во время выступления в конференц-зал ворвался член молодежного крыла венгерской партии «Демократическая коалиция» Мартон Гекички. Он прокричал вопрос о том, сколько денег Орбан «получил от Путина и Си Цзиньпина за предательство Венгрии и Евросоюза».
Активист прервал выступление Виктора Орбана в Европарламенте. Видео © X / Yasmina
Охрана задержала правонарушителя. Орбан ненадолго прервал свою речь, дожидаясь, пока активиста выведут из зала. После этого он продолжил выступление, которое длилось полтора часа.
Ранее Орбан заявлял, что государства Евросоюза вскоре станут призывать к мирным переговорам по украинскому кризису. По его словам, Запад потворствует эскалации между Москвой и Киевом.
Кадр видео X / Yasmina