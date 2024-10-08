Орбан назвал невозможной победу Украины над Россией

Он не только отметил, что Вооружённые силы Украины не способны одержать победу, но и призвал к завершению конфликта. Политик подчеркнул важность этого шага для спасения человеческих жизней.

Ранее Орбан заявлял, что государства Евросоюза вскоре станут призывать к мирным переговорам по украинскому кризису. По его словам, Запад потворствует эскалации между Москвой и Киевом, руководствуясь ошибочными расчётами и неверной стратегией. Он отметил, что время показало, что ситуация становится всё сложнее, бои не утихают, а это значит, что решить конфликт на фронте не выйдет.