Орбан назвал невозможной победу Украины над Россией
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан вновь заявил, что Украина не способна одолеть Россию на фронте. Слова иностранного политика передаёт агентство Reuters.
Он не только отметил, что Вооружённые силы Украины не способны одержать победу, но и призвал к завершению конфликта. Политик подчеркнул важность этого шага для спасения человеческих жизней.
Ранее Орбан заявлял, что государства Евросоюза вскоре станут призывать к мирным переговорам по украинскому кризису. По его словам, Запад потворствует эскалации между Москвой и Киевом, руководствуясь ошибочными расчётами и неверной стратегией. Он отметил, что время показало, что ситуация становится всё сложнее, бои не утихают, а это значит, что решить конфликт на фронте не выйдет.
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