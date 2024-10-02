Все государства Евросоюза вскоре станут призывать к мирным переговорам по украинскому кризису. Об этом заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, которое в социальной сети X опубликовал госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьер-министра Золтан Ковач.

«Сегодня в Европе только Венгрия считает мир своей миссией. Но вскоре, как это было с миграцией, другие поймут ошибочность войны и перейдут на сторону мира», — сказал венгерский премьер-министр.

Политик отметил, что Запад рьяно потворствует эскалации между Москвой и Киевом, руководствуясь ошибочными расчётами и неверной стратегией. Время показало, что ситуация становится всё сложнее, бои не утихают, а это значит, что решить конфликт на поле боя не выйдет.

«Нам нужно прекращение огня, переговоры и мир», — подытожил Орбан.