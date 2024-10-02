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2 октября, 15:05

Орбан предрёк кардинальную перемену ЕС к конфликту на Украине

Орбан: Страны ЕС вскоре выступят за мирное урегулирования конфликта на Украине

Все государства Евросоюза вскоре станут призывать к мирным переговорам по украинскому кризису. Об этом заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан в видеообращении, которое в социальной сети X опубликовал госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьер-министра Золтан Ковач.

«Сегодня в Европе только Венгрия считает мир своей миссией. Но вскоре, как это было с миграцией, другие поймут ошибочность войны и перейдут на сторону мира», — сказал венгерский премьер-министр.

Политик отметил, что Запад рьяно потворствует эскалации между Москвой и Киевом, руководствуясь ошибочными расчётами и неверной стратегией. Время показало, что ситуация становится всё сложнее, бои не утихают, а это значит, что решить конфликт на поле боя не выйдет.

«Нам нужно прекращение огня, переговоры и мир», — подытожил Орбан.

Орбан и вице-премьер Италии Сальвини призвали прекратить конфликт на Украине
Орбан и вице-премьер Италии Сальвини призвали прекратить конфликт на Украине

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Виктор Орбан намерен согласовать выбор локации для проведения мирных переговоров по разрешению кризиса на Украине. За основу может быть взят совместный план Китая и Бразилии «Друзья мира», присоединиться к которому изъявили желание Швейцария и Франция.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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