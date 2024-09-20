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20 сентября, 15:43

Орбан и вице-премьер Италии Сальвини призвали прекратить конфликт на Украине

Виктор Орбан и Маттео Сальвини на встрече в Будапеште. Обложка © X / matteosalvinimi

Виктор Орбан и Маттео Сальвини на встрече в Будапеште. Обложка © X / matteosalvinimi

Глава венгерского правительства Виктор Орбан и вице-премьер, по совместительству министр транспорта Италии Маттео Сальвини после неформальной встречи европейских министров в Будапеште пришли к выводу о необходимости завершения конфликта на Украине в кратчайшие сроки. Об этом сообщает партия «Лига», которую возглавляет итальянский политик.

Беседа продлилась более часа, за это время стороны обсудили разные темы: как общий баланс партнёрства между странами ЕС, так и непосредственно итальяно-венгерское сотрудничество, например, развитие порта Триест. В частности, стороны затронули и необходимость скорейшего прекращения военного конфликта на территории Украины.

«Среди прочего, Сальвини и Орбан разделили необходимость срочного прекращения конфликта на Украине, на что веско выразил надежду и папа Франциск», — говорится в сообщении.

Также Орбан уточнил у собеседника информацию о судебном процессе, в котором Сальвини проходит обвиняемым. Следствие полагает, будто итальянский министр ответственен за лишение свободы мигрантов, которых спас в море корабль испанской береговой охраны, когда тот находился на должности главы МВД.

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Напомним, что Виктор Орбан чуть ли не единственный из высокопоставленных европейских политиков, кто настаивает на разрешении украинского кризиса дипломатическими методами. Ранее он объехал в рамках своей миротворческой миссии Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, а недавно обещал новые мирные инициативы по Украине, добавив, что имеет несколько козырей в рукаве. В Госдуме РФ предполагают, что секрет премьер-министра Венгрии в сотрудничестве с кандидатом на пост президента Штатов Дональдом Трампом.

Юрий Лысенко
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