Орбан и вице-премьер Италии Сальвини призвали прекратить конфликт на Украине
Виктор Орбан и Маттео Сальвини на встрече в Будапеште. Обложка © X / matteosalvinimi
Глава венгерского правительства Виктор Орбан и вице-премьер, по совместительству министр транспорта Италии Маттео Сальвини после неформальной встречи европейских министров в Будапеште пришли к выводу о необходимости завершения конфликта на Украине в кратчайшие сроки. Об этом сообщает партия «Лига», которую возглавляет итальянский политик.
Беседа продлилась более часа, за это время стороны обсудили разные темы: как общий баланс партнёрства между странами ЕС, так и непосредственно итальяно-венгерское сотрудничество, например, развитие порта Триест. В частности, стороны затронули и необходимость скорейшего прекращения военного конфликта на территории Украины.
«Среди прочего, Сальвини и Орбан разделили необходимость срочного прекращения конфликта на Украине, на что веско выразил надежду и папа Франциск», — говорится в сообщении.
Также Орбан уточнил у собеседника информацию о судебном процессе, в котором Сальвини проходит обвиняемым. Следствие полагает, будто итальянский министр ответственен за лишение свободы мигрантов, которых спас в море корабль испанской береговой охраны, когда тот находился на должности главы МВД.
Напомним, что Виктор Орбан чуть ли не единственный из высокопоставленных европейских политиков, кто настаивает на разрешении украинского кризиса дипломатическими методами. Ранее он объехал в рамках своей миротворческой миссии Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, а недавно обещал новые мирные инициативы по Украине, добавив, что имеет несколько козырей в рукаве. В Госдуме РФ предполагают, что секрет премьер-министра Венгрии в сотрудничестве с кандидатом на пост президента Штатов Дональдом Трампом.